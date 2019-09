Ics, domate le fiamme. Ora indagini con il drone Attesa per i primi dati Arpac sulla qualità dell'aria

I vigili del fuoco di Avellino hanno continuato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della fabbrica Ics a Pianodardine, azienda che produce gli involucri per le batterie automobilistiche, coinvolta dallo spaventoso incendio di ieri. Operazioni che continuano tuttora per lo spegnimento degli ultimi focolai e la messa in sicurezza delle aree esterne ed interne. Ora c'è attesa per i primi dati che fornirà la centralina mobile dell'Arpac collocata all'interno dell'ospedale Moscati per capire la qualità dell'aria e la presenza di eventuali agenti inquinanti. Dopodichè si aprirà la fase delle indagini. L'incendio si è propagato dall'esterno della fabbrica e in tal senso saranno utili anche le immagini realizzate dal drone che nella serata di ieri la protezione civile ha fatto alzare nei cieli di Avellino.