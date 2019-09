Scontro tra camion e auto a Calore di Mirabella: due feriti Ad avere la peggio il conducente della vettura, trasportato all'ospedale di Benevento.

Scontro tra auto e camion sulla statale 90 delle puglie alla frazione Calore di Mirabella Eclano. Per cause in corso di accertamento, una fiat Stilo si è scontrata con il mezzo pesante terminando la sua corsa contro una rimessa agricola adiacente ad un’abitazione.

Sul posto, oltre ai Carabinieri della locale compagnia, sono intervenuti i sanitari del 118. Il bilancio è di un ferito.

Ad avere la peggio il conducente dell'auto che è stato trasportato all'ospedale di Benevento. Lievi escoriazioni invece per l'autosta del camion. Temporaneamente chiusa la strada, con deviazione del traffico su vie alternative.