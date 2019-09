Al via la 17esima edizione del Fiano Music Festival Venerdì e sabato: protagoniste 20 cantine che proporranno il re della serata

Al via il Fiano Music Festival 2019. La diciassettesima edizione è in programma venerdì 27 e sabato 28 settembre ad Aiello del Sabato lungo Viale Unità d’Italia. Protagoniste 20 cantine che proporranno il re della serata: il Fiano di Avellino Docg. Le degustazioni avverranno lungo un percorso itinerante abbinato a piatti tipici preparati da noti chef locali.



Un programma ricco di novità quello di quest’anno. L’enogastronomia d’eccellenza sarà accompagnata da musica di livello nazionale e internazionale (World, Jazz, Pop). Nella prima serata i Bucket Butchers e i Gab & The Shooters apriranno gli spettacoli musicali. Seguiranno i balli di ABC Latin/Project Africa/Brazil/Cuba. Chiuderà Dj Alessandro Fontana con Blantisax. Sabato 28, invece, di scena Alfredo Di Martino 4et “Free reds” con Michele Di Martino, Antonio Onorato Guitar e Dj set Andrea Cimmino.



Non mancheranno le esposizioni dell’artigianato locale, i laboratori e i convegni. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 27 alle 18.30. Seguirà la manifestazione dell’Accordo di Rete con le associazioni e le istituzioni locali e il talk su “Area vasta e aree interne: prospettive”, al quale parteciperanno i rappresentanti istituzionali, imprenditori, docenti universitari e esperti del settore turistico, culturale e d enogastronomico. Alle 20.00 si aprirà il percorso degustativo dei banchi d’assaggio del Fiano di Avellino Docg. Gli stand di gastronomia proporranno primi piatti tipici locali, tagliata di carni miste, hamburger di chianina, caciocavallo impiccato, salumi e formaggi irpini, cuoppo di pesce, pizza fritta, dolci e fiangria abbinati al re indiscusso della serata: il Fiano.

L’ottava edizione del concorso “L’Ape Regina” riservato al Fiano prodotto dalle cantine partecipanti all’evento farà da prologo al taglio del nastro. Nel corso della serata di venerdì si terrà presso il centro sociale “Madre Teresa di Calcutta” il laboratorio/degustazione dal titolo “Le Terre del Fiano” a cura dell’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Avellino. La serata di sabato 28, invece, si aprirà con l’incontro su “Sussidiarietà e regionalismo”, seguirà il seminario di degustazione della “Grappa di Fiano e Cioccolato”.