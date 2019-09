Maltratta moglie e figlio, misura cautelare per un 53enne Divieto di avvicinamento per un irpino al centro delle indagini coordinate dalla Procura sannita

Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Questa la misura cautelare disposta dal gip del Tribunale di Benevento per un 53enne irpino dopo la richiesta della Procura che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Mirabella Eclano. Il provvedimento è stato notificato all'indagato a Vicenza dove evidentemente risiede.

Secondo l'accusa l'uomo avrebbe tenuto reiterate condotte vessatorie e prevaricatorie, consistite in violenze fisiche e morali ai danni della moglie che, in uno degli episodi, aveva riportato anche lesioni e per questo aveva deciso di andare via da casa provocando nuovamente l'ira del 53enne. Comportamenti violenti che avevano riguardato anche il figlio.