Brucia vegetali e sterpaglie, denunciato a Montoro Durante i controlli dei carabinieri forestali

Ancora una denuncia da parte dei Carabinieri Forestali per violazione alle norme in materia ambientale. L’uomo, nonostante il divieto di bruciatura nell’attuale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali derivanti dalla lavorazione del proprio castagneto, ubicato in agro del comune di Montoro.