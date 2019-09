Rimane incastrato tra due pareti, salvato un cagnolino Singolare intervento dei Vigili del Fuoco

In mattinata i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Montoro, in via Municipio, per il salvataggio di un cagnolino, caduto in una intercapedine tra due pareti di un'abitazione. Il cucciolo è stato portato in salvo e consegnato alla sua proprietaria. Un intervento inusuale per i caschi rossi, ma decisamente apprezzato dalla proprietaria dell'animale che ha ringraziato i pompieri per la loro tempestività.