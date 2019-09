Urtata da uno specchietto, paura per una bimba Ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione

Ha riposato bene ma è tenuta sotto osservazione nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Moscati una bimba di 4 anni ricoverata ieri pomeriggio intorno alle 17 dopo essere stata investita. Non è ancora chiara la dinamica ma sembra che sia stata urtata dallo specchietto di un’auto in transito. In ospedale è arrivata con un trauma cranico, le sue condizioni però non desterebbero preoccupazione.