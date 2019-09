Lei va a fare la spesa, il marito l'aspetta fuori e muore Tragedia nel piazzale di un supermercato a Grottaminarda, la vittima è un 51enne di Ariano Irpino

Marito e moglie, lei va a fare la spesa all'interno di un supermercato, lui l'attende in auto e dopo un po si sente male, tenta di raggiungerla ma si accascia al suolo e muore sull'asfalto. E' quanto accaduto in un parcheggio di via Fontanelle a Grottaminarda.

La vittima è un 51enne di Ariano Irpino residente in contrada Orneta. L'uomo sarebbe stato stroncato da un infarto fulminante. Inutile l'immediato arrivo dei soccorsi insieme ai carabinieri. Ai sanitari del 118 non è rimasto altro che costatare il decesso dell'uomo. Persona molto stimata, un grande lavoratore e famiglia conosciutissima, lascia due figli.

Sul posto il medico legale per un primo esame esterno, poi la salma dell'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento è stata accompagnata dall'impresa di onoranze funebri Ave Maria De Luca, nell'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento per ulteriori accertamenti medico legali.

E' il secondo decesso, nell'arco di tre mesi, sempre a Grottaminarda e nel parcheggio di un supermercato. Nel giugno scorso a perdere la vita era stata una donna di 78 anni.