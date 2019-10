Ricercato da 18 anni, arrestato a San Paolo del Brasile Il pregiudicato di Solofra era stato condannato a 13 anni per associazione e spaccio di droga

Fine della latitanza per un pregiudicato di Solofra: è stato arrestato dalla Polizia Federale Brasiliana grazie alle indagini e all’attività informativa necessarie alla localizzazione fornita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino.

L’uomo, condannato nel 2001 alla pena di 13 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, da allora era diventato un'ombra. Colpito da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Bari, gli investigatori del Comando Provinciale di Avellino sono riusciti a scovarlo e seguirne le tracce, grazie ad attività tecniche ed alla cooperazione con la Polizia Federale assicurata dallo S.C.I.P. (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia).

Rintracciato in un centralissimo quartiere di San Paolo del Brasile, al momento dell’arresto non ha reagito con violenza, pur avendo inizialmente provato a negare la propria identità. Ma quando si è accorto che alla base di quel controllo c’erano gli accertamenti degli investigatori italiani, non ha potuto fare altro che rassegnarsi.

L’arrestato è ora al carcere di San Paolo del Brasile, in attesa delle procedure estradizionali verso l’Italia.