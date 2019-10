Precipitano in una scarpata, paura per una coppia L'uomo e la compagna sono al Moscati e non correrebbero pericolo di vita

Incidente in montagna in Irpinia. Paura per una giovane coppia di Mercato San Severino. L'uomo e la compagna sono caduti in una scarpata durante un'escursione in una zona montana di Forino: i due sono riusciti a chiamare i soccorsi. Trasportati in elicottero nel piazzale dello stadio Partenio sono poi stati trasferiti all'ospedale Moscati di Avellino. Erano coscienti e le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Gli esami strumentali serviranno per escludere lesioni interne.