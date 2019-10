Serino, schianto nella notte: auto si ribalta Violento incidente, feriti tra le lamiere

Paura nella notte nella Valle dell'Irno. I Vigili del Fuoco della centrale operativa di Avellino poco prima della mezzanotte sono intervenuti a Serino, in via Provinciale per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, una delle quali si è ribaltata. In un primo memento si era temuto davvero il peggio. Poi fortunatamente un sospito di sollievo per tutti. I due conducenti non hanno riportato grosse conseguenze,sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.