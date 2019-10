Solofra. Sbanda e si schianta in galleria, e' salvo Nessuna ferita grave per l 'automobilista

Schianto in galleria a Solofra, auto si ribalta. E' successo intorno alle 3 della notte appena trascorsa. Una squadra dei Vigili del fuoco di Avellino è intervenuta sotto la galleria di Solofra per un incidente stradale che in questo caso ha visto coinvolta una sola autovettura, che, dopo aver sbandato, è finita contro la parete del tunnel. Il conducente è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 ma non è stato trasportato in ospedale.