Tentano un furto alla Ubi Banca di Montoro, ladri in fuga I malviventi sono scappati poco prima dell'arrivo dei carabinieri di Montoro e Forino

Alle ore 4.30, a Montoro, è stato tentato un furto alla UBI-Banca Popolare di Ancona. Forzata la porta antipanico, i malviventi si sono introdotti all’interno dell’istituto di credito e prelevato la macchina contasoldi del cassiere.

L’intento criminale non si è concretizzato per il tempestivo intervento dei Carabinieri delle stazioni di Montoro Inferiore e Forino, intervenuti con l’azionamento del sistema di allarme.

Alla vista nei Carabinieri i ladri hanno abbandonato l’apparecchio all’esterno della banca e si sono dati alla fuga a bordo di una potente Audi, inseguita fino al raccordo autostradale Avellino-Salerno dove ad altissima velocità ha fatto perdere le tracce. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano.