Si perdono sulle montagne di Moschiano, salvati dai pompieri Si tratta di due ragazzi del Napoletano. Stanno bene

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 5 di stamattina, sono intervenuti a Moschiano, in località Santa Cristina, per soccorrere due ragazzi, i quali nell'intento di ritornare a casa nel Napoletano sono stati portati dal navigatore in un sentiero di montagna, rimanendo impantanati con la propria autovettura. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha ricevuto le coordinate del punto dove si trovavano i due ragazzi, e così la squadra è riuscita ad individuarli e a recuperare anche il veicolo. Una brutta avventura conclusa fortunatamente a lieto fine, senza conseguenze per i due.