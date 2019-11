Cocaina: condannato, 30enne torna in libertà La sentenza per un giovane di San Martino Valle Caudina arrestato dai carabinieri

Un anno ed 8 mesi, pena sospesa, e la rimissione in libertà. Sono le decisioni del giudice del Tribunale di Avellino, Calabrese, dopo la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di spaccio di lieve entità, sollecitata dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Valeria Verrusio, per Mario.Pepe, un 30enne originario di Caivano, ma residente a San Martino Valle Caudina, che i carabinieri della locale stazione avevano arrestato ieri pomeriggio. Quando gli avevano sequestrato oltre 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, diversi ovuli ed altri strumenti per il taglio e il confezionamento di stupefacente.

Questa mattina la direttissima, conclusa con la condanna ed il ritorno in libertà del giovane.