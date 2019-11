Clan Partenio, detenzione confermata anche per altri indagati La decisione del tribunale del Riesame

Clan Partenio, arriva la decisione del Riesame per gli altri indagati. Il tribunale ha respinto il ricorso per la scarcerazione degli indagati Pasquale e Ferdinando Bianco e per i fratelli Ernesto e Giuseppina Nigro di Montella. Inoltre anche per Martino De Fazio di Monteforte e Giovanni Volpe di Montella Il tribunale del Riesame conferma la detenzione. Mentre domani il tribunale della Libertà dovrà decidere per Elpidio Galluccio.

L'operazione, denominata Partenio 2.0, che ha portato all’arresto di 23 persone cammina su due binari. Il primo è quello delle ordinanze e l’altro riguarda le perquisizioni domiciliari a carico di altre 17 persone, alcune di queste politici, professionisti e amministratori. Queste ultimi, dunque, sono solo indagati. Ed anche per loro il Riesame dovrà esprimersi sul dissequestro di beni.

Si continua a indagare sul sottile legame che lega la politica alla camorra. Con la capacità di quest'ultima di infiltrarsi nella pubblica amministrazione, in appalti e in settori come le aste giudiziarie. Anche se il capitolo legato alla politica, che coinvolge avvocati e professionisti, è finito al centro di un’altra indagine delegata alla finanza di Napoli. Un’altra inchiesta nata nel 2018 e che potrebbe scoperchiare un sistema più ampio che riusciva ad accaparrarsi beni immobiliari a basso costo, intimidendo gli altri acquirenti. E, dunque, potrebbero venire fuori altri nomi.