Incidente sul lavoro, operaio in prognosi riservata E' successo in un cantiere edile

Ennesimo incidente sul lavoro in Irpinia. Ieri pomeriggio i carabinieri di Baiano sono intervenuti in un cantiere edile di Montoro dove un operaio è stato ritrovato accasciato al suolo. Si tratta di un 66enne, soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale Landolfi di Solofra, dove è tuttora in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.