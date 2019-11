Polizia: "Una vita da social" fa tappa a Montoro Appuntamento martedì 12 novembre a partire dalle 9

“Una vita da social”, campagna educativa itinerante della polizia postale e Miur, sbarca a Montoro. Martedì 12 novembre, a partire dalle 9 a Piano di Montoro in piazza Michele Pironti, farà tappa il truck della più importante campagna itinerante sul tema della sicurezza online.

Un progetto al passo con i tempi delle nuove generazioni, che nel corso delle precedenti edizioni ha registrato gli incontri che la Polizia Postale ha avuto con oltre 2 milioni di studenti, 220.000 genitori, 125.000 insegnanti, per un totale di 17.000 istituti scolastici, 300 città raggiunte sul territorio e 2 pagine twitter e facebook con 127.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online. L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di sensibilizzazione in merito all’uso della “parola” .

Gli studenti attraverso il diario di bordo https:www.facebook.com/unavitadasocial/ potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo. Ad illustrare i molteplici aspetti dell’iniziativa ci saranno operatori di Polizia Postale che, all’interno dello splendido truck (autoarticolato della Polizia di Stato) incontreranno studenti, genitori ed insegnanti per affrontare i temi della sicurezza online attraverso un linguaggio semplice ed adatto a tutte le fasce di età.

All’evento saranno presenti le massime autorità civili e militari della provincia di Avellino oltre agli attori principali della manifestazione: le scolaresche dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Galiani” e “M. Pironti” di Montoro e “G. Ronca“ di Solofra, nonché alcuni artisti del mondo televisivo e dello spettacolo. Infine, la kermesse sarà arricchita dall’esibizione di una rappresentativa di atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Testimonial d’eccezione, del messaggio educativo che verrà lanciato agli studenti irpini, sarà lo Judoka napoletano Giuseppe Maddaloni, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, atleta pluripremiato a livello internazionale, vincitore dell’oro olimpico di specialità a Sydney 2000 e della coppa del mondo a Mosca nel 2002, ed attualmente primo atleta italiano in assoluto a ricoprire il prestigioso incarico di Supervisor IJF, ossia vigilare l’operato delle terne arbitrali nelle gare del circuito mondiale.