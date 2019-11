Pullman a fuoco in A16, pellegrini salvi per miracolo In direzione Napoli. Stavano tornando dal Santuario di San Giovanni Rotondo

Paura in A16 dove questa sera ha preso fuoco un bus in transito in direzione Bari, che ha poi tamponato un'auto di tre carabinieri in borghese che si erano fermati per prestare soccorso. A bordo circa 50 pellegrini, che stavano rientrando a casa dopo una giornata trascorsa presso il Santuario dedicato a Padre Pio a San Giovanni Rotondo. E' servito l'intervento di tre distinte squadre dei vigili del fuoco, per mettere al sicuro I passeggeri e perimetrare la zona. I caschi rossi sono arrivati tempestivamente da Avellino, Bisaccia e Ariano Irpino, con gli agenti della polstrada di Grottaminarda. Un intervento che si e' messo in atto con grande rapidita' per scongiurare conseguenze peggiori. Al momento sono ancora al lavoro sul posto I caschi rossi e dalle prime notizie pervenute non ci sarebbero feriti gravi. I tre militari rimasti coinvolti avevano accostato per prestare aiuto ai pellegrini. Erano in borghese e viaggiavano a bordo di un'auto propria. Hanno accostato e una volta scesi hanno visto il bus in fiamme tamponare la propria vettura, danneggiandola. Il pullman e' andato completamente distrutto. Anche l'auto tamponata ha riportato seri danni. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il pullman, riducendolo ad un ammasso di lamiere fumanti. I passeggeri, che stavano rientrando nel napoletano, visibilmente provati sono stati assistiti dagli agenti, vigili e sanitari. E' servito l'arrivo di piu' ambulanze per medicare e prestare assistenza ai pellegrini, alcuni dei quali colti da lievi malori per il grosso spavento vissuto. Il traffico in direzione Bari ha subito ovvi rallentamenti. Da accertare le cause del rogo che si e' sviluppato sul mezzo. Tanti gli automobilisti in transito che hanno assistito al lavoro dei vigili, oggi alle prese con una giornata di super lavoro per il maltempo battente delle ultime ore.

In aggiornamento