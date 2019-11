Montoro. Furto di energia elettrica. Denunciato Nei guai un 50enne

Furto di energia elettrica, denunciato 50enne a Montoro. In campo i carabinieri del comando di Avellino che hanno accertato, supportati da personale tecnico, il danneggiamento del contatore che avrebbe consentito all' uomo con un cavo allacciato abusivamente di non pagare le bollette. L'uomo e' stato denunciato e sono in corso verifiche per accertare l'entità del furto.