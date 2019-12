Controlli nei frantoi: multe in Irpinia I controlli

I Carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia, congiuntamente alle Stazioni Carabinieri Forestale di Ariano Irpino e Mirabella Eclano, a seguito di controlli in materia agroalimentare, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di oltre 1.500 euro a carico dei titolari di due frantoi, ritenuti, rispettivamente, responsabili di aver effettuato l’interramento delle sanse umide nell’arco delle 48 ore dall’ultimo spandimento e di aver effettuato lo spandimento delle acque di vegetazione in modo non uniforme ed utilizzato uno strumento di pesatura senza la vidimazione attestante la verificazione periodica.