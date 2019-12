Ladri svaligiano casa mentre i proprietari cenano Allarme furti tra Aiello e Bellizzi

Continuano i furti in Irpinia. Questa volta la banda di ladri che sta facendo razzia in diverse abitazioni della provincia di Avellino ha messo ha messo a segno diversi colpi tra Aiello del Sabato e la frazione di Bellizzi. Proprio ieri sera, la segnalazione di alcuni residenti della vicina periferia di Avellino. I ladri sono entrati in azione intorno alle 19 , approfittando dell’uscita dei proprietari. Al loro rientro a casa gli stessi hanno trovato la casa messa a soqquadro e svuotata di ogni bene.

Analoga situazione ad Aiello del Sabato, alla frazione Tavernola San Felice, l'altra sera i ladri sono entrati indisturbati in una villetta a due piani, mentre i proprietari erano in casa e stavano cenando al piano superiore. Loro hanno agito al piano terra, facendo razzia di tutto. Purtroppo, in una sola settimana, sono state messe a segno decine di furti.

Qui da qualche tempo vere e proprie bande criminali hanno preso di mira le abitazioni della frazioni San Raffaele, La Sabina e il centro di Aiello. In una sola sera hanno svaligiato tre case. I ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si impossessano di denaro, oro e gioielli, poi fuggono via senza lasciar traccia. Le vittime dei furti hanno immediatamente denunciato l'accaduto ma chiedono soprattutto più controlli in queste zone. Si è creato un vero e proprio allarme sociale, la gente non dorme, ha paura di uscire di casa e si sta pensando addirittura di fare le ronde.