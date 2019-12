A 20 anni dalla frana, San Martino ricorda le sei vittime Lunedì l'incontro presso la sala consiliare

Sono trascorsi 20 anni dalla drammatica notte in cui la montagna della Valle Caudina causò 6 morti. Il comune di San Martino Valle Caudina, lunedì prossimo, alle 18, ricorderà le vittime con un incontro alla presenza del sindaco Pasquale Pisano, del vicesindaco Francesco Capuano, del presidente della Città Caudina Antonio Russo, del sindaco incarica nel 1999 Francesco Cocozza, del presidente dell’Ordine degli architetti di Avellino Erminio Petecca, del presidente dell’Ordine degli Ingegneri Vincenzo Zigarella, il presidente ordine dei geologi Egidio Grassi, dal dirigente Protezione civile Campania Claudia Campobasso, dal responsabile regionale della Protezione civile Roberta Santaniello e dal consigliere regionale Maurizio Petracca.

La frana causò sei morti tra Cervinara e San Martino Valle Caudina. Le istituzioni finirono sotto accusa per la mancata tutela dell'ambiente. Il dibattito di lunedì nella sala consiliare servirà soprattutto a prevenire e mettere in campo strategie per evitare altre tragedie simili.