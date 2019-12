Bloccato mentre ruba un'auto: arrestato Gambiano fermato dai carabinieri a Serino

Furto aggravato: è questa l’accusa che ha portato all’arresto di un trentenne di origini gambiane. I fatti sono accaduti questa notte a Serino: sono stati alcuni cittadini che, dopo aver notato un extracomunitario armeggiare all’interno di un’auto in sosta, non hanno esitato a contattare il “112”.

In brevissimo la pattuglia della locale Stazione e quella della limitrofa Stazione di Solofra sono intervente sul posto, bloccando il giovane straniero alla guida dell’utilitaria appena rubata.

Condotto in Caserma, il trentenne è stato dichiarato in arresto e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire dinnanzi al Tribunale per il rito direttissimo. Questa mattina l'udienza: l'arresto è stato convalidato, il giovane trasferito in