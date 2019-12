Furti a raffica a Montoro: 5 case svaligiate in poche ore Ladri in azione. Paese sotto choc. Psicosi furti anche a Contrada

Torna l'incubo ladri a Montoro. Dopo mesi di calma apparente i malviventi hanno preso di mira le abitazione dei cittadini delle frazioni del comune della Valle dell'Irno. Il bilancio è pesantissimo: sono cinque le case svaligiate in poche ore. Ma ci sono segnalazioni anche di altri colpi falliti.

Nel mirino dei banditi le frazioni di Banzano, Caliano e San Pietro. Ricco il bottino. Complessivamente i malviventi, forse una banda organizzata, sono riusciti a portare via denaro, gioielli e persino automobili. Stando a quanto si apprende, gli inquirenti ipotizzano possa trattarsi di un’unica banda di rapinatori, considerando il raggio d’azione dei furti e il fatto che i colpi siano stati portati a termine a distanza di poche ore l’uno dall’altro. I banditi sembrano studiare i movimenti dei nuclei familiari presi di mira. In alcuni casi hanno approfittato anche di brevi assenze, di poche ore, per entrale nelle case e fare razzia di beni. Una vera e propria raffica di colpi, quelli messi in atto iniziata la scorsa settimana. Le indagini sono in corso e i residenti delle oltre dieci frazioni, in cui è distribuita la popolazione, continuano a collaborare segnalando la presenza di eventuali auto sospette. I cittadini invocano il potenziamento della videosorveglianza sul territorio comunale. Si tratta di frazioni sparse su un perimetro particolarmente esteso. Ad avere la peggio i residenti delle contrade maggiormente isolate, che chiedono una presenza più massiccia di forze dell'ordine e l'implementazione della videosorveglianza.

E' emergenza furti anche a Contrada, sempre in provincia di Avellino. La comunità fa rete per segnalare presenze sospette alle forze dell'ordine.