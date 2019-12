Ancora furti nelle abitazioni, sui social la foto dei ladri Le vittime sono esasperate e hanno chiesto la condivisione delle immagini

Continuano i furti in abitazione, ladri scatenati tra Aiello del Sabato e Contrada. I colpi vengono messi a segno da bande specializzate. Prima effettuano un sopralluogo nei pressi dell'abitazione da svaligiare e poi agiscono nel momento giusto. Per la maggior parte delle volte i ladri entrano in casa, approfittando dell’assenza dei proprietari, di pomeriggio. E, nonostante la presenza di telecamere e altri sistemi di allarme, agiscono indisturbati. Diverse le denunce finora arrivate ai carabinieri che hanno intensificato i controlli, ma il fenomeno continua a verificarsi e diventa sempre più allarmante. I malviventi portano via oro, gioielli, denaro.

Su facebook sono nati diversi gruppi che hanno condiviso anche la foto dei ladri, immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza delle abitazioni private. Le vittime hanno anche chiesto la condivisione delle immagini sui social per mettere in guardia le altre potenziali vittime. Sia a Contrada che ad Aiello, ma anche Montoro, Forino e Serino, i cittadini sono esasperati. Chiedono da tempo più sicurezza.