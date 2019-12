San Martino Valle Caudina da incubo: torrente invade il centro Il torrente invade il centro

È in ginocchio San Martino Valle Caudina: persino il Comune è stato sgomberato per la furia delle acque. Il torrente caudino, che scorre anche in scorci caratteristici nel centro cittadino è uscito completamente dagli argini invadendo il centro. Pare che il corso del fiume sia stato interrotto da cumuli di detriti, andando oltre gli argini invadendo la città In molti hanno dovuto abbandonare le case o per entrare hanno dovuto approfittare dell'aiuto dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Persino il Comune è stato evacuato con il coc che si è insediato nella vicina canonica.

Prosegue dunque una giornata da incubo per la Valle Caudina.