VIDEO | Alluvione a San Martino, feriti e famiglie evacuate Nel centro della Valle Caudina straripa torrente Caudino. Municipio, case e locali invasi da fango

di Alessandro Fallarino e Giovanbattista Lanzilli

Drammatica la situazione a San Martino Valle caudina per l'alluvione provocata dallo straripamento del torrente Caudino nel tardo pomeriggio di oggi. Famiglie evacuate, case, locali commerciali e il Municipio nel centro del paese sono stati letteralmente invasi da acqua e fango. i detriti sono scesi dal torrente che già nel primo pomeriggio aveva fatto preoccupare i residenti ed il sindaco che aveva invitato tutti alla massima prudenza. Poi l'esondazione e centinaia di metri cubi di detriti che hanno invaso il Corso e la piazza principale del paese irpino.

Scene agghiaccianti quelle a cui hanno dovuto assistere i residenti che sono scappati dalle loro abitazioni raggiungendo i luoghi sicuri dove hanno atteso l'arrivo dei soccorritori. In azione la colonna mobile dei vigili del fuoco di Avellino e della Protezione Civile Regionale che per fortuna si trovava già in zona per gli allagamenti registrati in mattinata nella vicina Cervinara. Alcune persone durante l'evacuazione delle abitazioni sono rimaste lievemente ferite dopo essere rovinate al suolo per il fango che ha invaso tutto. A SanMartino Sannita incessante anche il lavoro dei carabinieri, degli esperti del soccorso alpino e speleologico, volontari e di mezzi industriali messi a disposizione da imprese private. Ruspe e mezzi utilizzati per il movimento terra indispensabili per cominciare l'opera di pulizia del fango e per aprire la strada ai mezzi di soccorso.

In Prefettura ad Avellino il coordinamento dei soccorsi. Per fortuna da alcune ore la pioggia ha smesso di cadere. Forse solo una tregua che però sta consentendo alla macchina dei soccorsi di avviare le operazioni.

I soccorritori stanno provvedendo all'evacuazione e alla messa in sicurezza delle persone allettate e persone anziane che risiedono nella zona colpita dagli allagamenti. Il sindaco Pasquale Pisano con la Giunta e i consiglieri sono in strada per cercare di aiutare i pompieri e le forze dell'ordine.

I tecnici dei vigili del fuoco hanno raggiunto ora la collina dalla quale scende il torrente Caudino per cercare di individuare e risolvere ulteriori problemi che il corso d'acqua potrebbe riservare.