Il maltempo non ferma i ladri. Banditi in fuga, è psicosi Anche stasera nuovi colpi tentati e ladri in fuga. Lunedì sindaci in prefettura

Ladri scatenati nell'hinterland avellinese. Il territorio è sotto assedio e stasera neanche il maltempo battente ha fermato le bande di malviventi in azione, da giorni, in molti comuni. Allarme diffuso, psicosi che si diffonde tra gruppi social creati per fare rete e segnalare presenze sospette. Tensione alle stelle tra le popolazioni di molti comuni a corona del capoluogo. Molte persone si sarebbero portate in strada allertando i Carabinieri, per richiedere l'arrivo delle gazzelle. Gli uomini dell’arma sono prontamente sopraggiunti incrociando un’autovettura sospetta tra Serino e Avellino. E' scattato un inseguimento a folle corsa, al termine del quale i malviventi sono riusciti a sparire, complice il buio e la rapidità d'azione nello scappare. E' caccia ai banditi, scappati grazie all'arrivo tempestivo dei militari.

Intanto per lunedì è previsto un summit in prefettura. I primi cittadini di Serino, Montoro, Aiello, Serino, Contrada e altri comuni invocano più controlli e misure straordinarie. La paura dilaga. I banditi entrano in azione rapidi e noncuranti anche della presenza di persone nelle case. Complice l'arrivo delle feste sembra confermarsi anche in Irpinia l'aumento esponenziale di colpi, tentati e riusciti dei ladri scatenati. In molte zone i residenti hanno deciso di organizzarsi con vere e proprie ronde per presidiare i territori di appartenenza, nel disperato tentativo di scoraggiare l'arrivo di bande organizzate e senza scrupoli.

Su facebook sono nati diversi gruppi che hanno condiviso anche la foto dei ladri, immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza delle abitazioni private. Le vittime hanno anche chiesto la condivisione delle immagini sui social, per mettere in guardia le altre potenziali vittime. Sia a Contrada che ad Aiello, ma anche Montoro, Forino e Serino, i cittadini sono esasperati. Chiedono da tempo più sicurezza e potenziamento delle misure a tutela di chi vive in centro e contrade più isolate.