Acqua, fango e frane. La lunga notte dei soccorsi in Campania Barelle e gommoni in azione a San Martino. Crolli in Costiera. Paura nel Sannio

Maltempo battente, Campania in ginocchio. Frane in costiera, allagamenti tra Irpinia e Sannio, evacuazioni in somma urgenza. Questo il quadro complessivo di lunghe ore di interventi straordinari di soccorso in più province, mentre la protezione civile avvisa: l’allerta continua. Prefetture operative per coordinare le azioni di intervento, con Genio Civile, Vigili del fuoco, Gruppi speciali di soccorso, volontari, e forze dell'ordine.

Famiglie evacuate, frane, smottamenti, fango e famiglie isolate. Dall’Irpinia al Sannio, passando per il salernitano scatta una lunga conta di danni per allagamenti e crolli. Per fortuna nessuna vittima a differenza di altre regioni ma la Campania chiede aiuto per risolvere i danni patiti da molti, troppi comuni. Evacuazioni nella notte procedono a ritmo battente nella Valle Caudina. I fiumi in piena e tracimati scatenano l’inferno in molti comuni, tra Irpinia e Sannio. Super lavoro per Vigili del fuoco, protezione civile, gruppi speleologici e forza dell’ordine per far fronte all’emergenza, mentre l’allerta continua. Continuerà a piovere, tra vento battente e nubifragi. Le previsioni non promettono nulla di buono per questa domenica. Anche i volontari di molte associazioni stanno prestando aiuto alle popolazioni.

L’intero centro storico di San Martino Valle Caudina è stato evacuato in queste ore da vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Un’azione tempestiva e imponente quella scattata in serata e durata ore. Sono 300 le persone che dovranno trovare un riparo diverso per questa notte, dopo lo straripamento del torrente Caudino, che ha portato acqua, fango e detriti. Il gruppo alpini speleologico grazie all'utilizzo di barelle, ha contribuito all'evacuazione di 4 persone allettate che non potevano essere spostate in altro modo. Al momento le operazioni sono concluse. Decine di auto sono state travolte dal fango e la circolazione anche per i mezzi di soccorso resta complicata. La conta dei danni continua. I cittadini sono in preda alla tensione, costretti per la loro incolumità a lasciare le case. Disagi per il trasferimento di anziani e malati. Unità di soccorso in azione con straordinario impiego di uomini e mezzi. E’ stato necessario chiudere al traffico la strada comunale Bosco Vico, per una frana. Sulla strada che porta al Mafariello sono caduti diversi alberi, che ostruiscono il passaggio.

Paura e frane, allagamenti e danni anche a Cervinara, dove alcune famiglie sono state evacuate con i gommoni delle squadre anfibie dei vigili del fuoco di Napoli. Sempre in Valle Caudina e’ franata la strada che collega Cervinara a Montesarchio e un’altra frana impedisce i collegamenti con Pannarano. Protezione civile allertata anche a Benevento dove vengono tenuti sotto stretta osservazione i fiumi Sabato e Calore, che attraversano il centro del capoluogo. Il pensiero corre al 2015, quando l’alluvione scatenò danni enormi nella parte bassa del capoluogo sannita. I corsi fluviali sono in piena e minacciano di esondare. Cittadini in allerta continuano a vivere lunghe ore di tensione.

Le cose non vanno meglio a Forino in provincia di Avellino, con una frana che ha invaso un’abitazione in costruzione. La frazione Celzi e’ allagata e diverse famiglie sono state evacuate. Scene che puntuali si ripetono in condizioni di maltempo battente. Il sindaco chiede in una lettera aperta misure urgenzi di soccorso e soprattutto soluzione definitiva per un comune che, puntualmente, finisce sott’acqua.

Un fiume di fango ricopre le strade. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e la protezione civile regionale. Distrutti noccioleti e vigneti e molte abitazioni sono gia’ allagate.

Crolli e paura in Costiera Amalfitana. Una frana ha interessando via della Repubblica, in corrispondenza del costone al di sotto del comune di Ravello: al momento, non vengono segnalati feriti o danni a cose, ma i Vigili del fuoco stanno provvedendo a fare evacuare i cittadini della zona. A Scala ed Atrani si monitorano costantemente le condizioni del torrente Dragone: il sindaco del Comune di valle, Luciano De Rosa, ha firmato un’ordinanza per invitare i cittadini a non sostare nei piani bassi degli edifici e ha liberato via dei Dogi in via precauzionale.

Danni e tensione anche a Minori, Amalfi e Cetara. In Prefettura a Salerno è stato attivato il Centro coordinamento soccorsi .I collegamenti con la Costiera sono già compromessi dalla frana della settimana scorsa a Maiori. Il direttore generale della protezione civile, Italo Giulivo, ha provveduto a contattare i sindaci dei comuni della Costiera Amalfitana interessati dai temporali di queste ore, al fine di predisporre le azioni necessarie a supporto delle Amministrazioni comunali e degli enti già attivi. Intanto oltre a quella dei soccorsi, si mette in moto la macchina della solidarietà e così il sindaco di Vietri sul Mare (Salerno), Giovanni De Simone ha allestito un centro di accoglienza presso le scuole medie di Piazza Matteotti di Vietri sul Mare per aiutare e accogliere in tempi immediati i residenti di Cetara che non potranno raggiungere il proprio Comune e abitazioni nelle prossime ore”. Così in una nota l’amministrazione comunale di Vietri sul Mare (Salerno) annuncia il sostegno alla popolazione di Cetara rimasta isolata.

Intanto la Protezione Civile avvisa: Previste «precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti temporaneamente forti da ovest-sud-ovest con locali raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte»

L’allerta è massima per il rischio di dissesto idrogeologico diffuso che potrebbe generare fenomeni come:

Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Possibili cadute massi in più punti del territorio.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che in merito alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, anche in linea con i ripettivi piani comunali di protezione civile. Si invita a prestare la massima attenzione anche alle strutture pubbliche in cui sono previsti eventi e manifestazioni connesse alle festività, alle luminarie, ai centri sportivi e al verde pubblico.