Tragedia sfiorata a Montoro, albero si abbatte su un'auto Un automobilista è vivo per miracolo. La causa il forte vento

Un dramma sfiorato a Montoro. Nelprimo pomeriggio di oggi, intorno alle tre, alla frazione San Pietro un grosso albero è caduto improvvisamente in strada. L'arbusto è stato abbattuto dal vento forte che tirava questa mattina su gran parte della provincia. Una macchina, che attraversava la strada proprio in quel momento, fortunatamente è riuscita a fermarsi poco prima, sarebbe bastata una frazione di secondi e l'albero l'avrebbe investita.

All'interno della vettura un uomo del posto, che nonostante lo choc è riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e i tecnici del comune di Montoro. La strada è stata chiusa per permettere agli addetti ai lavori di procedere con la messa in sicurezza e per liberare la carreggiata. L'amministrazione comunale si è mossa per avviare le verifiche anche su altri alberi presenti lungo quella strada. Al momento pare che non ci siano altri pericoli. L'albero è stato tagliato e poi portato via da una ditta specializzata.