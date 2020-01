Incidente sull'Ofantina, furgone si ribalta: giovane ferito È successo all'altezza del comune di Conza della Campania

La squadra del distaccamento di Lioni, alle ore 06'45 è intervenuta sulla SS 7 BIS, Ofantina, nel territorio del comune di Conza Della Campania per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone. Il ragazzo alla guida è stato soccorso e affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto in ospedale per le cure del caso.