Continua la strage sul lavoro, a Mercogliano un'altra vittima La nota della Cgil sull'incidente mortale avvenuto questa sera

“Come Cgil nel dire basta morti sul lavoro, siamo vicini ai familiari. Devono essere rafforzati i controlli preventivi e personale adeguato negli enti preposti ai controlli. Per tutto questo continuiamo, appunto, a chiedere prevenzione e massima attenzione nell'ambito delle attività lavorative. I costi in termini di morti e di infortuni sul lavoro è inaccettabile e insopportabile. L'inail deve potenziare i controlli e migliorare la formazione dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro.

Il 2020 inizia in maniera drammatica e simile all'anno precedente che ha visto un'impennata degli incidenti e di infortuni, anche mortali, in Irpinia e in Italia.

Le morti, cosìddette bianche, sono inaccettabili per un paese civile e settima nazione manifatturiera mondiale.

Una verifica puntuale, da parte delle autorità preposte, dell'accaduto è necessaria e fondamentale per la memoria del lavoratore, dei suoi familiari e per tutte e tutti i lavoratori, che ogni giorno vanno al lavoro per vivere e tornare dai propri cari.