Tufino piange il giovane Mimmo, domani l'autopsia Il pm Del Mauro conferirà l'incarico al medico legale Lamberto Pianese

Tufino piange Domenico Silvano, il 35enne morto schiacciato da un'auto in una rimessa di soccorso stradale a Torrette di Mercogliano. Si sarebbe sganciata da un carroattrezzi sul quale era appena stata caricata la vettura che lo ha travolto. Per gli amici era semplicemente Mimmo che lascia una moglie e una bimba. La salma è stata posta sotto sequestro dalla Procura irpina. Il pm Fabio Massimo del Mauro domani, alle 12.30 conferirà l'incarico per l'esame autoptico al medico legale Lamberto Pianese, esame che verrà eseguito sempre nella giornata di domani. L'autopsia servirà a confermare o meno la prima ricostruzione della tragedia e ad accertare l'esatta dinamica della tragedia.-