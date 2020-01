Manomette il contatore della luce per non pagare la bolletta Denunciato dai carabinieri un 30enne di Savignano Irpino

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno denunciato un trentenne ritenuto responsabile di furto di energia elettrica.

In particolare, i militari della Stazione di Savignano Irpino, all’esito di un controllo eseguito con personale della società per la fornitura dell’energia elettrica, hanno accertato che era stato manomesso il circuito elettrico dell'abitazione in uso al giovane, attraverso una serie di cavi che bypassavano il contatore, al fine eludere il pagamento delle bollette.