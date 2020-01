Serino, fermati tre ucraini con coltello a serramanico Si aggiravano nei pressi del Castello feudale. Fermati dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Serino hanno denunciato tre uomini di origine ucraina, ritenuti responsabili del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. La pattuglia ha proceduto al controllo dei tre che a bordo di un’auto si aggiravano nei pressi del Castello Feudale.

Dalla perquisizione è saltato fuori un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti dell’auto di cui non hanno saputo giustificare il possesso. Sono anche stati proposti per il foglio di via obbligatorio. Naturalmente il coltello è stato sottoposto a sequestro.