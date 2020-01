Serino, muore a 18 anni durante la festa di compleanno La tragedia questa notte in un locale. Indagini in corso

Tragedia a Serino. Una giovane di 18 anni che abitava a Santo Stefano del Sole è stata colta da malore muore durante una festa di compleanno.

La tragedia è accaduta questa notte in un locale del serinese, dove era in corso la festa di compleanno di una sua amica. La ragazza era in compagnia dei suoi amici e dei compagni di scuola. Tutti stavano festeggiando spensieratamente la loro amica, quando improvvisamente la 18enne ha avvertito un malore. Si è accasciata a terra. Hanno provato a rianimarla e contemporaneamente sono stati chiamati i soccorsi. Quando sono arrivati i medici del 118 la giovane era già morta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, il personale del 118, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha trasportato la salma all’obitorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Indagini in corso.