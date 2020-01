"Suo figlio ha investito una donna, mi deve 1700 euro" Anziana truffata ad Andretta. Sono in corso le indagini dei carabinieri di S.Angelo dei Lombardi

“Sono un avvocato: suo figlio è bloccato in caserma perché con la macchina ha investito una donna che è in gravi condizioni. C’è una questione legale da risolvere, ma bisogna pagare subito 2mila euro. Passerà un mio collaboratore a ritirare i soldi”.

Con questa menzogna propinata al telefono, ieri un truffatore è riuscito a spillare a un’anziana di Andretta 1.700 euro. L’anziana si rendeva conto del raggiro in cui era incappata solo qualche ora dopo, quando contattava il familiare al quale raccontava l’accaduto; non esitavano quindi a sporgere denuncia dai Carabinieri.

Sono in corso indagini da parte della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi finalizzate all’identificazione del truffatore.