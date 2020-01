"Con la morte di Maria perdiamo un pezzo di futuro" Il sindaco di Serino e il suo dolore per la prematura scomparsa della 18enne

Una giovane vita spezzata prematuramente. Il dolore del sindaco di Serino e consigliere provinciale Vito Pelosi e il suo pensiero per i familiari di Maria, la 18enne di Santo Stefano del Sole ma originaria di Serino stroncata presumibilmente da un malore fulminante durante una festa e che aveva compiuto diciotto anni solo pochi giorni fa. “Sono momenti tragici in cui le due comunità restano segnate per sempre. Occorre stringerci intorno alla famiglia, riflettere, in questi frangenti servono atti di solidarietà e vicinanza a tutti. Conosco la famiglia, lei frequentava l'alberghiero di Montoro e frequentava molto Serino. La comunità perde un filo di speranza, un pezzo di futuro. Non so se avessi problemi cardiaci, so soltanto che è morta per un infarto ma qualunque fosse stata la causa è una tragedia immane, per noi l'obbligo e il dovere di star vicino a chi adesso sta piangendo la sua morte”. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia della 18enne, molto conosciuta nella zone del serinese. Domani l'autopsia sul corpo della ragazza chiarirà con certezza la causa della morte.