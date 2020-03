Schiuma bianca nel fiume Sabato, denunciati due imprenditori Erano sversamenti illeciti di una fabbrica di castagne di Serino

I Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato due persone ritenute responsabili di violazione

della normativa in materia ambientale. I militari insieme con il personale dell'ufficio tecnico del comune e i vigili urbani hanno ispezionato uno stabilimento per la lavorazione industriale di castagne e ortofrutta. All'interno sono state trovate tre griglie, adibite alla raccolta delle acque di lavaggio e sanificazione della pavimentazione nonché delle attrezzature utilizzate durante il ciclo di lavorazione, collegate ad un pozzetto ubicato nel piazzale esterno che convogliava le acque direttamente nel fiume Sabato.

Gli sversamenti hanno causato un’abbondante presenza di schiuma bianca nel corso d’acqua. L'Arpac ha proceduto al campionamento delle acque per le successive analisi.