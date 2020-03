Fermati in auto con un grammo di cocaina, segnalati Durante i controlli dei carabinieri a San Martino Valle Caudina

Li avevano fermati nell'ambito dei servizi di controllo per il Covid-19. Un uomo e una donna senza una motivazione valida per essere in giro. Poi, i carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno trovato, all'interno della vettura, nascosto nel pacchetto di sigarette, un grammo di cocaina.

Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino, per avere violato le prescrizioni di pubblica sicurezza del Decreto per l’emergenza in atto. La droga è stata sottoposta a sequestro.