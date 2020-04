Serino, in fiamme il bosco del Terminio: danni ingenti Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre

Grosso incendio nell'area del Terminio. I Vigili del Fuoco di Avellino sono al lavoro a Serino, in via Terminio, per un grosso incendio di bosco. Tre le squadre a lavoro, con cinque automezzi, che stanno effettuando le operazioni di spegnimento e la bonifica dell'area. Le fiamme hanno aggredito gli alti fusti e si sono propagate per diversi ettari di bosco. Le operazioni di spegniemento sono ancora in corso. Sul caso indagano i carabinieri per risalire alle cause dell'incendio. Non si eslcude che si tratta di un'azione dolosa.