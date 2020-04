Sisma di magnitudo 3.3, paura a Nusco L'evento a una profondità di 11 chilometri

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e' stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 7.35 a Nusco, in provincia di Avellino. L'evento e' stato localizzato a una profondita' di 11 chilometri. Epicentro localizzato tra Nusco e Lioni, in provincia di Avellino, una zona notoriamente molto sismica. Il movimento tellurico è stato avvertito chiaramente nella zona epicentrale con tremori e boati che hanno spaverntato molte persone. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.