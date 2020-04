Due cani morti avvelenati: squallido gesto a Serino Ennesima barbara uccisione, indagini in corso da parte dei carabinieri

Squallido gesto a Serino, dove sono stati avvelenati e uccisi due cani: uno di proprietà, l'altro abbandonato. E' successo alla frazione San Biagio.

A denunciare la barbara uccisione, Gerardo Aurilia: " Quello di mia proprietà, meticcio, taglia media, non pericoloso ma affettuoso e buono con tutti, viveva libero, all'interno del terreno recintato, ubicato nei pressi della mia abitazione nella frazione San Biagio di Serino, fungendo da deterrente per segnalare un eventuale nemico, in quanto alcuni mesi fa sono stati perpetrati numerosi furti in abitazione a Serino."

Le carcasse dei due cani sono state recuperate da personale dell'Asl di Avellino il quale provvederà ad effettuare l'autopsia in modo da poter venire a conoscenza del tipo di veleno utilizzato.

Nella notte dell'11 aprile erano stati avvelenati altri due cani, per fortuna soccorsi in tempo e salvati. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri di Serino.