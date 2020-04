Bomba della seconda guerra mondiale fatta brillare a Montoro L'ordigno bellico è stato ritrovato in località Laura

È stato fatto brillare, questa mattina, l'ordigno bellico rinvenuto qualche giorno fa in località Laura della frazione Preturo. A tanto hanno provveduto gli artificieri di Caserta, dopo che l'ordigno era stato adeguatamente trasferito in località Monte Salto. "Riteniamo doveroso ringraziare il corpo della nostra Polizia municipale, l'Arma dei carabinieri ed il nucleo speciale degli artificieri di Caserta - si legge nel comunicato di Montoro democratica - oltre a tutte le autorità che si sono prodigate per il superamento del pericolo. Si può essere sereni per questa ulteriore preoccupazione che in questi giorni ha toccato la nostra Comunità.