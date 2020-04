Morte Sommese, il vescovo Marino: persona di grande umanità Il cordoglio per il sindaco di Saviano Carmime Sommese

Lui non era solo il sindaco di Saviano ma era soprattutto un medico, un uomo che lottava per gli altri e proprio per questo si è ammalato. Carmine Sommese scomparso ieri a 66 anni dopo per aver contratto il Coronavirus è ricordato da tanti. Dal mondo politico a quello religioso, istituzionale. Saviano oggi è a lutto, ma anche le comunità del mandamento, Baiano, dove lui viveva assieme alla sua famiglia.

I messaggi di cordoglio sono arrivati da ogni parte. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha scritto un post con il quale ricorda Carmine Sommese, sindaco e medico in prima linea, un altro esempio di dedizione e di impegno civile per la nostra comunità.

Ma anche il mondo religioso lo ricorda. Il vescovo di Nola Francesco Marino ricorda la sua bontà e il suo altruismo. «Lo ricordo come ottimo professionista. Molto amato da colleghi e pazienti. Ho avuto contato colui più come sindaco nei momenti istituzionali. Gli sono stato vicino in questi giorni anche se indirettamente. Ho pregato per lui. Questa malattia ha messo in luce i valori buoni di ognuno di noi. Ci fa sentire tutti solidali non solo nel saper lottare contro il male ma anche nel saper dare un esempio di carattere morale rispetto all’emergenza. Ho percepito una grande vicinanza da parte della gente, delle persone - sottolinea il vescovo - Sommese era stimato e voluto bene. Una perdita che mette in luce il bisogno che tutti abbiamo di fraternità per costruire un bene maggiore nel futuro.