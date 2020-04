Positivo a Serino, il sindaco: "Sta bene" E intanto guarisce un altro paziente

Un nuovo caso positivo e una guarigione a Serino. A darne notizia il sindaco Vito Pelosi. "Si rende noto a tutti i cittadini che l'unità di Crisi Regione Campania ci ha appena comunicato - scrive Pelosi - l'esito positivo al test Covid 19 per un nostro concittadino. Rassicuriamo sulle sue condizioni di salute e allo stesso tempo, in collaborazione con l'Asl si stanno acquisendo tutte le notizie rispetto al caso in questione, per attivare le procedure di contenimento previste e necessarie.

Vi informiamo, inoltre, della guarigione della persona residente a Montemiletto ma domiciliata a Serino, a seguito del risultato negativo ai due tamponi previsti dalla procedura. Si invita tutta la cittadinanza a continuare a rispettare le norme di sicurezza e soprattutto a restare in casa e ad uscire solo in caso di necessità".