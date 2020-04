Abusivismo edilizio, due persone denunciate L'operazione dei carabinieri Forestali di Sant'Angelo dei Lombardi

i carabinieri della stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato due persone ritenute responsabili, a vario titolo, di abusivismo edilizio.

L’attività, eseguita insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino e a quelli della della stazione Forestale di Volturara Irpina, ha permesso di accertare che presso un’azienda agricola di Andretta erano state realizzate delle opere edilizie su suolo pubblico e privato, in assenza di titoli autorizzativi.

i carabinieri della stazione Forestale di Ariano Irpino hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti di due persone che senza la prescritta autorizzazione, eseguivano lavori di movimento di terreno per il rifacimento di una pista in terra battuta ubicata in zona sottoposta a vincolo idrogeologico del Comune di Ariano Irpino.