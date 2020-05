Esce di casa per fare le foto tessera, guai per un 28enne I controlli degli agenti del commissariato di Cervinara a San Martino Valle Caudina

Gli agenti del commissariato di Cervinara hanno denunciato per il reto di evasione dai domiciliari un 28enne originario di Benevento ma di fatto residente a San Martino Valle Caudina.

Recatisi nella tarda mattinata del primo maggio presso il domicilio del 28enne, hanno appreso dalla madre che il giovane era andato in paese per fare delle foto tessera utili al rilascio della carta di identità e di avere portato con sè l’autorizzazione ad uscire di casa, rilasciata dal tribunale di Benevento. Rintracciato poco dopo, è sttao informato che aveva violato il provvedimento restrittivo.

A nulla sono valse le dichiarazione dello stesso in quanto gli agenti gli hanno fatto notare che dalla data di rilascio dell’autorizzazione erano trascorsi oltre quindici giorni. Inoltre il 28enne non era neanche in possesso delle foto che avrebbe dovuto fare. Il 28enne è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.