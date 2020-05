Mercogliano, auto in fiamme. Vigili del fuoco in azione Paura per una famiglia

Auto in fiamme, vigili del fuoco in azione stamane.a Mercogliano, in via Sant'Angelo, per un incendio di un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno interessato il veicolo sono state spente, per la famiglia presente a bordo, oltre un comprensibile spavento, nessuna conseguenza.